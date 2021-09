Fallout 76 ha finalmente recuperato i costi di sviluppo dopo tre anni e un lancio non eccezionale

Come molti di voi sapranno, il lancio di Fallout 76 di Bethesda non è stato esattamente eccezionale e molti fan della serie hanno duramente criticato il gioco, poiché ha rappresentato una virata "troppo forte" dalle tipiche esperienze single palyer RPG offerte dal franchise.

Tuttavia, Bethesda non si è data per vinta e nel corso del tempo ha continuato a pubblicare aggiornamenti per migliorare l'esperienza di Fallout 76.

Ora, in seguito agli sforzi degli sviluppatori, finalmente il titolo è riuscito a recuperare i costi di sviluppo.

A rivelarlo è l'insider Timbur222, che ha ricevuto l'informazione da un ex sviluppatore del gioco.

Just received a reply from one of the former BGS Austin developers who worked on Fallout 76.

The game made more money than it had cost to make. It took a while before it did. — Timur222 (@bogorad222) September 15, 2021

In molti ritengono che Fallout 76 sia stato in realtà un flop per Bethesda, tanto che ultimamente un utente di Reddit ha trovato il titolo in allegato con una rivista.

Fonte: Twitter.