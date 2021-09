FIFA 22: 'HyperMotion porta il machine learning nell'animazione'

Non manca molto tempo alla prima di FIFA 22, quindi non sorprende che Electronic Arts menzioni sempre più spesso il suo prossimo gioco. Ora, in un'intervista a Sam Rivera, il principale produttore di giochi EA Sports si è focalizzato su una delle innovazioni presenti nell'edizione del gioco di quest'anno, ovvero HyperMotion.

HyperMotion è una nuova tecnologia responsabile delle animazioni basate sul machine learning. L'IA ha analizzato i dati di oltre 8,7 milioni di fotogrammi registrati durante le partite con giocatori vestiti con uno speciale abito Xsens. Rivera ha sottolineato l'importanza di questa tecnologia e ha espresso la convinzione che questo sia l'inizio del trasferimento della responsabilità dell'animazione all'intelligenza artificiale.

"Abbiamo iniziato a lavorare su un algoritmo circa tre anni fa", ha spiegato Rivera. "Quello che sta facendo quell'algoritmo è imparare da tutti i dati presenti nelle registrazioni di motion capture: come i giocatori si avvicinano alla palla, quanti passi fanno per arrivare alla palla, sono tre passi lunghi e uno corto? qual è l'angolo giusto, con la giusta cadenza, per colpire correttamente quella palla?".

Rivera e il suo team hanno lavorato su HyperMotion negli ultimi tre anni per risolvere un grosso problema nel ricreare il comportamento realistico dei giocatori: il dilemma tra la registrazione di animazioni brevi o lunghe. Sebbene una sequenza continua appaia migliore di una serie anche di piccole inquadrature meglio modificate, questa soluzione non funziona necessariamente per un videogioco in cui la situazione sullo schermo può cambiare in qualsiasi momento (ad esempio, a causa dell'intervento di un altro giocatore).

Per quanto riguarda il numero di animazioni registrate, Sam Rivera ha menzionato che ne erano state preparate circa 4.000 solo in FIFA 22. Tutto questo sforzo si tradurrà davvero in un maggiore realismo? Lo scopriremo dopo l'uscita del gioco.

FIFA 22 uscirà il 1° ottobre 2021 su PC, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Fonte: Polygon