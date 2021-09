God of War Ragnarok ha un Thor grasso e improbabile? L'opinione di un esperto di mitologia norrena

Da quando è stato mostrato God of War Ragnarok al PlayStation Showcase, i fan si sono divisi, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di Thor. Nell'immagine mostrata del dio del tuono vediamo un personaggio robusto con una pancia prominente, cosa che non è piaciuta a diversi giocatori abituati forse alla rappresentazione nei film Marvel.

Ora, Jackson Crawford, un esperto di mitologia norrena e consulente multimediale per progetti come Assassin's Creed Valhalla, in un nuovo video spiega se l'aspetto di Thor è fedele alle leggende norrene. Crawford sostiene che l'aspetto di Thor è stato in un certo modo influenzato dal personaggio dei film Marvel. In tanti infatti pensano che il fisico canonico del dio del tuono sia quello di Chris Hemsworth. Ebbene, non è proprio così.

In realtà, come spiega lo storico, nei libri sulla mitologia norrena non c'è una vera e propria descrizione fisica di Thor e degli altri dei. Anche nei dipinti e nei disegni viene rappresentato per lo più Odino. L'unica certezza che possiamo avere è che Thor ha i capelli rossi, pertanto la rappresentazione fatta per God of War Ragnarok potrebbe benissimo essere valida.

God of War Ragnarok non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per il prossimo anno su PlayStation 4 e PlayStation 5.