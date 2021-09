God Of War Ragnarok segna la fine della saga norrena e Cory Barlog spiega perché

Come precedentemente annunciato, God of War: Ragnarok sarà l'ultimo gioco della saga norrena, iniziata con il precedente titolo del 2018. Ora, il direttore del gioco Cory Barlog rivela il motivo dietro questa scelta.

Parlando in un'intervista con lo YouTuber Kaptain Kuba, a Barlog è stato chiesto perché questa saga otterrà solo due capitoli. "Penso che la ragione più importante sia che il primo gioco abbia richiesto cinque anni. Il secondo gioco - non so quanto tempo ci vorrà, ma dirò solo che ci vorrà un tempo simile", ha detto. "Se dovessimo farne un terzo parleremmo di un arco di quasi 15 anni per una singola storia. Sento che questo tempo è troppo lungo".

Elaborando il motivo della sua decisione, ha anche spiegato come riteneva che il formato a due giochi fosse più adatto alla narrazione. "La maggior parte di quello che stavamo cercando di fare fin dall'inizio era raccontare qualcosa su Kratos e Atreus. Il nucleo del motore della storia è davvero la relazione tra questi due personaggi, e la complessità si irradia come le increspature in uno stagno. Potremmo fare un oceano, ma è necessario? E' utile?".

God of War: Ragnarok verrà lanciato su PS4 e PS5 il prossimo anno, anche se non esiste ancora una finestra di rilascio specifica.

Fonte: VGC