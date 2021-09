Gran Turismo 7: l'obbligo dell'online solo per prevenire i cheater; arcade disponibile anche offline

Come avete letto ultimamente, Kazunori Yamauchi è diventato molto loquace, riempiendoci di informazioni sul prossimo Gran Turismo 7. L'informazione che più ha scaldato i fan, in senso negativo, è stata l'obbligatorietà della connessione online per la modalità GT Cafe, oltre che ovviamente per tutte le componenti multiplayer. Tutto ciò ha ovviamente uno scopo specifico.

"Il requisito per la connessione online non è dovuto al GT Cafe in sé: è solo per impedire che alcune persone cerchino di modificare i dati di salvataggio imbrogliando: questo è il motivo della connessione online. È solo per aggiornare la modalità stessa, ma ha altre due funzioni: uno è quello di indirizzare l'utente al prossimo incontro obiettivo e di coinvolgerlo nella raccolta di alcune auto. L'altro è che quando si ritorna con le auto richieste per la collezione, fornisce un po' di storia per contesto culturale e la storia dietro queste auto significative".

Yamauchi ha anche confermato che sarebbe possibile per i giocatori aprire i propri garage e mostrare le proprie collezioni agli altri utenti, cosa resa possibile dal requisito online. L'unica modalità che non ha bisogno di essere giocata online è la modalità Arcade:

"Perché questo non ha alcun effetto sui dati di salvataggio, quindi è possibile. Ma tutto ciò che ha a che fare con i dati di salvataggio richiede una connessione. Ad esempio, cose come anche i dati della livrea: è qualcosa che viene scaricato dal server online".

Fonte: Gamingbolt