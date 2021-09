Halo Infinite: Dark Horse Comics svela la copertina di 'The Art of Halo Infinite'

Halo Infinite si preannuncia essere uno dei giochi più ambiziosi e graficamente impressionanti della serie. E se volete dare un'occhiata ai personaggi, ai mondi e alla tecnologia del gioco, Dark Horse Comics vi offrirà tutto questo con The Art of Halo Infinite.

IGN mostrato in esclusiva la copertina di The Art of Halo Infinite, creata dall'art director del gioco Sparth.

Ecco la descrizione ufficiale di Dark Horse per The Art of Halo Infinite:

"Master Chief è tornato in Halo Infinite, l'Halo più grande e visivamente più spettacolare di sempre. Halo Infinite debutterà su PC, Xbox One e Xbox Series X, la console Microsoft più veloce e potente di sempre. Per trarre il massimo vantaggio dalla sua prodigiosa abilità grafica, 343 Industries ha costruito un nuovissimo motore di gioco di nuova generazione, fornendo ai suoi artisti di livello mondiale gli strumenti e la tecnologia per realizzare la bellezza, il mistero e la meraviglia dell'universo di Halo con stile e fedeltà. 343 Industries ha dato a Dark Horse l'accesso agli artwork e agli artisti che hanno dato vita ad Halo Infinite".

The Art of Halo Infinite ha un prezzo di $39,99 per la normale copertina rigida e $79,99 per l'edizione deluxe.

La Deluxe Edition presenta una copertina esclusiva del direttore artistico di Halo Infinite Sparth e una custodia ispirata all'armatura Mjolnir di Master Chief. Il set include anche un portfolio di diverse stampe che mostrano gli ampi panorami della stazione di Halo.

Entrambe le versioni sono attualmente previste per il lancio il 14 dicembre 2021, una settimana dopo l'arrivo del gioco su Xbox e PC.

Fonte: IGN.