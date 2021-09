Halo: un video mostra come è stato costruito un Warthog a grandezza naturale

Durante la premiere di Free Guy, sul red carpet è comparso un Warthog funzionante in carne ed ossa a grandezza naturale, che serviva alle celebrità del film per scattare foto. Ora grazie ad un video sappiamo come è stato costruito questo veicolo.

343 Industries e Xbox Game Studios hanno contattato Hoonigan Industries, un marchio leader nel motorsport. Questa azienda attraverso il suo canale YouTube ha annunciato che mostrerà il processo di realizzazione del Warthog. Il primo video rivela che Hoonigan è stato incaricato dal team di 343 Industries e dai brand manager di creare una replica del veicolo da combattimento e trasporto Warthog di Halo. Altre unità erano già state realizzate anni fa come materiale promozionale per varie serie, ma la particolarità dell'unità creata da Hoonigan è che non sarebbe solo una replica 1:1, ma sarebbe anche funzionale e fatta per essere guidata all'aperto.

Con questa premessa, Hoonigan si è messo al lavoro. Dopo aver ottenuto un telaio simile alla struttura del veicolo Halo e aderendo ai progetti forniti da 343 Industries, gli esperti dell'azienda hanno apportato alcune modifiche per modificare il telaio e da lì hanno iniziato a lavorare sulle caratteristiche del Warthog. Tra le specifiche di questo modello c'è il motore Ford V8, oltre a 2 turbo per raggiungere i 1000 cavalli. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Questa è solo la prima parte, ma Hoonigan Industries ha promesso altri video che mostrano i vari passaggi che sono stati necessari per ricreare il veicolo di Halo.

