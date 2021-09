Horizon Forbidden West per PS5 tra 4K, supporto al DualSense e 60 fps in modalità Prestazioni

Attraverso la pagina ufficiale di Horizon Forbidden West su PlayStation Store scopriamo qualche dettaglio tecnico in più per quanto riguarda il gioco sviluppato da Guerrilla Games.

La versione PlayStation 5 di Horizon Forbidden West sfrutterà i caricamenti rapidi grazie all'SSD veloce della console. Non solo, ma grazie alla modalità Prestazioni, il titolo girerà in 4K puntando ai 60 fps. Ovviamente sfrutterà anche le feature del DualSense: "Combatti fianco a fianco con Aloy grazie al feedback aptico del controller wireless DualSense. Senti il contatto dei fili d'erba che sposti mentre ti avvicini furtivamente a un bersaglio, l'impatto degli attacchi in mischia contro Macchine e umani corazzati e la direzione degli attacchi in arrivo quando ti prepari a schivare" si legge nella descrizione.

"Scopri un nuovo livello di immersività interagendo con diversi oggetti con i grilletti adattivi del controller wireless DualSense. Senti la corda dell'arco tendersi, il rinculo del nuovo rampino e la resistenza dei grilletti quando impugni armi pesanti delle tribù o delle Macchine". Infine, tra le feature troviamo il supporto all'audio 3D che immergerà ancora di più il giocatore in questa incredibile esperienza.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Fonte: PlayStation