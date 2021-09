Lawn Mowing Simulator ha superato Call of Duty Warzone nelle visualizzazioni su Twitch

Il mese scorso il numero massimo di spettatori di Lawn Mowing Simulator ha raggiunto 68.940 su Twitch, mentre Call Of Duty: Warzone ha registrato solo 64.144 spettatori.

Se vogliamo essere onesti, probabilmente non è un'impresa che si ripeterà, anche se il gioco è diventato brevemente popolare tra alcuni streamer, salvo poi scoprire che si trattava di un simulatore sulla falciatura di un prato. Tuttavia, al di là della cosa simpatica, assistiamo ad un dato interessante: il successo del simulatore non è dovuto solo al suo improvviso picco di popolarità, ma a un continuo e lento declino di interesse per Call of Duty, in particolare per il battle royale free-to-play.

Il conteggio degli spettatori di Warzone su Twitch è diminuito del 15% ad agosto, con molte importanti star di Twitch, come Nick 'NICKMERCS' Kolcheff, che hanno lasciato il gioco a favore di alternative come Apex Legends.

How did Lawn Mowing Simulator get more twitch viewers than Call of Duty: warzone?



Read Mowzone: https://t.co/Xm6jcrF6kt pic.twitter.com/rxBJ4YYi4C — Lawn Mowing Simulator OUT NOW ? Skyhook Games (@SkyhookGames) September 15, 2021

Ad ogni modo, il creatore di Lawn Mower Simulator si dice entusiasta di questo traguardo: "Lawn Mower Simulator è stato un lavoro di amore ben rifinito fin dal primo giorno. Ogni singola cosa che abbiamo realizzato, dalle mappe gloriosamente verdi alle specifiche dell'attrezzatura che persone usano nella vita di tutti i giorni, è stata fatta con cura. Siamo orgogliosi di ogni dettaglio, non importa quanto piccolo o apparentemente insignificante per alcuni, e vogliamo che i nostri giocatori sperimentino gli autentici - e talvolta letterali - alti e bassi della falciatura del prato".

