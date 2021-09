LG TV LED Direct View da 325 pollici è un display da parete che costa la bellezza di $ 1,7 milioni

LG ha introdotto una linea di Home Cinema Extreme Direct View LED (DVLED) destinata esclusivamente alle case "super-lusso". Si basa sullo stesso concetto di base dell'utilizzo di milioni di diodi LED (da 2 milioni a 33 milioni) per formare un'immagine completa in forme personalizzate. Il nuovo TV è disponibile in vari formati: da 81 pollici fino ad arrivare a 325 pollici.

I modelli hanno un rapporto di aspetto standard di 16:9, ma il produttore può cambiarlo in formato 32:9 nelle versioni più avanzate, se il cliente lo desidera. In quest'ultima opzione, la visualizzazione simultanea di più contenuti è una delle "attrazioni principali".

I nuovi giganteschi televisori sono dotati di un processore quad-core ed eseguono il sistema operativo webOS, supportando app di streaming e funzioni smart. Un altro punto forte è il telecomando, che consente di configurare le modalità dell'immagine, la luminosità e anche gestire la visualizzazione dei contenuti.

Per quanto riguarda i prezzi, l'azienda non ha fornito dettagli. Ma secondo quanto riferito, i modelli più semplici costano 70 mila dollari, mentre il TV da 325 pollici di LG, d'altra parte, può costare fino a $ 1,7 milioni. I servizi includono una garanzia di cinque anni e due anni di manutenzione.

