Nintendo Switch Online tra giochi N64 e aumento di prezzo dell'abbonamento in nuovi rumor

Se crediamo alle attuali voci dell'insider di Nintendo Nate the Hate, Nintendo amplierà presto la sua gamma di giochi per quanto riguarda Switch Online. Finora ci sono solo giochi NES e SNES nella libreria dei giochi, ma sembra che presto verrà aggiunta una nuova generazione di titoli Nintendo.

Nell'ultimo video pubblicato su YouTube, l'insider afferma che Nintendo presumibilmente aggiungerà presto titoli N64 all'abbonamento Switch Online. Che Nintendo stia facendo questo passo non è una grande sorpresa, perché dopo i titoli NES e SNES, i giochi N64 sono il prossimo passo logico. Tuttavia, c'è un freno: secondo quanto riferito, Nintendo sta pianificando di introdurre una nuova categoria di prezzo per l'abbonamento Switch Online. Di conseguenza, solo i giocatori "premium" possono godersi i titoli N64 se sono disposti a pagare un prezzo più alto per l'abbonamento.

12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online attualmente costano 19,99 euro. Ciò significa che Nintendo ha un prezzo molto inferiore a PS Plus o Xbox Game Pass. Di conseguenza, resta da vedere dove il prezzo del nuovo livello di abbonamento potrebbe stabilizzarsi quando saranno disponibili più giochi.

Anche se l'insider è una fonte attendibile, dato che in passato ha riportato notizie poi risultate vere, occorre prendere questa dichiarazione con le pinze. Ad oggi Nintendo non ha ancora fatto nessun annuncio, pertanto si tratta di un semplice rumor.

Fonte: Nintendo Life