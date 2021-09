PS5 il nuovo modello CFI-1100 testato da Digital Foundry: è peggiore e scalda di più?

Dopo che Austin Evans aveva sollevato dubbi sul nuovo modello di PlayStation 5, il mondo è rimasto in attesa di test approfonditi, soprattutto quelli di Digital Foundry. Ed effettivamente siamo arrivati a delle conclusioni, e per amore del metodo scientifico, i test sono stati condotti in compagnia di Gamers Nexus, in modo da poter incrociare i dati.

PlayStation 5 CFI-1100 (il nuovo modello) risulta avere prestazioni analoghe alla prima versione con differenze solo di qualche grado sulle temperature. Il nuovo hardware infatti presenta novità dal punto di vista della ventola, che ora presenta meno alette. Il risultato è un leggero miglioramento delle temperature dei regolatori di tensione e dei chip della memoria, ma un piccolo innalzamento della temperatura d'esercizio dell'APU e delle aree limitrofe al processore centrale e alla componente grafica.

Si tratta di differenze di pochissimi gradi, che comunque non interferiscono con le prestazioni. Basta sempre tenere la console in un'area ben arieggiata e il gioco è fatto.