Deathloop è sulla bocca di tutti ma Prey è la perla celebrata nel documentario di Noclip

Dov'eravate quando uscì Prey?

Considerando che chi vi scrive ha recensito Dishonored 2, Prey e Deathloop ed è un grande estimatore di Arkane Studios e del loro incredibile talento, aprire Metacritic e dare un'occhiata ad alcune valutazioni è a dir poco triste.

Vedere Deathloop venir celebrato con uno scintillante 88 di media e Prey inabissarsi addirittura su un minimo di 79 assume per molti versi i connotati dell'ingiustizia ma com'è normale che sia c'è chi non ha apprezzato e magari non ha capito a pieno quanto incredibile sia il viaggio sulla stazione spaziale di Talos-1.

Tra chi non ha apprezzato la scelta di "rubare" il nome del Prey originale, chi pensava di ritrovarsi di fronte a un clone di BioShock e chi ha evidenziato quasi solamente i problemi del gunplay o i caricamenti non proprio brevissimi, forse molti non hanno guardato il titolo di Arkane con la giusta prospettiva: un capolavoro di design che tocca uno dei punti più alti mai raggiunti all'interno delle immersive sim.

Ma oggi non siamo qui per spiegarvi in prima persona perché Prey sia probabilmente il vero capolavoro di Arkane ma per segnalarvi il documentario pubblicato da Noclip, una vera e propria istituzione in questo ambito.

"How Arkane Studios Designed Prey" è un viaggio all'interno di tantissimi aspetti del titolo: la scelta del nome, la creazione di Talos-1, il concept dei nemici denominati Mimic e del Cannone Gloo con un po' di spazio anche per una riflessione sulle recensioni e l'accoglienza riservata al gioco fatto e finito.

