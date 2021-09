PS5 grazie all'ultimo aggiornamento firmware consente di disattivare la notifica degli screenshot

Nella giornata di ieri Sony ha pubblicato il nuovo firmware per PlayStation 5: oltre a consentire il supporto agli SSD in modo da aumentare lo spazio sulla console, c'è stato un cambiamento che sicuramente farà piacere a tutti coloro che fanno e condividono screenshot dei giochi.

L'ultimo aggiornamento consente infatti di disattivare il fastidioso pop-up di notifica che cerca sempre di rovinare le foto dei giocatori. Se si accede alle impostazioni di PS5 e si visualizza "Scorciatoie per il pulsante Crea", una delle nuove opzioni è "Visualizza conferma di salvataggio per screenshot". Disattivandolo, non avrete più quella fastidiosa icona che rovina i vostri screenshot.

Nonostante la disattivazione, PS5 emetterà comunque un rumore che ricorda l'otturatore della fotocamera ogni volta che scatterete un'immagine. E inoltre potete sempre aprire il centro di controllo con il pulsante PS per vedere le vostre 15 schermate più recenti.

Finally: the new PS5 firmware allows you to disable the annoying screenshot icon pic.twitter.com/EVI7GePqXX — Nibel (@Nibellion) September 15, 2021

Come già accennato, il nuovo firmware di PlayStation 5 è pronto per il donwload: a questo link potete dare uno sguardo a tutte le modifiche che apporta.

Fonte: Kotaku