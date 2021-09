Resident Evil Village: l'attore Neil Newbon suggerisce il suo ritorno in un prossimo capitolo del franchise

Resident Evil Village è uscito da pochi mesi, ma già si parla del futuro del franchise che a quanto pare sembra essere già pianificato. Durante un'intervista attraverso il canale YouTube "Awfully Irish Podcast", Neil Newbon, attore che ha doppiato Nicholai Ginovaef nel remake di Resident Evil 3 e Karl Heisenberg in Resident Evil Village, ha detto che lui e la sua collega Nicole Tompkins (Jill Valentine in Resident Evil 3 e Daniela Dimitrescu in Village) potrebbero tornare a lavorare per un altro gioco della serie.

"Mi sono fatto degli ottimi grandi amici con cui amo lavorare a volte" ha dichiarato Newbon. "Io e Nicole potremmo avere altro da fare. Non posso parlare di alcune cose, ma questo è stato il nostro primo lavoro e potrebbe non essere l'ultimo". Attualmente tuttavia, dato che entrambi gli attori hanno interpretato più di un personaggio nei vari Resident Evil, non sappiamo se si tratti di un remake o di un gioco totalmente nuovo.

Stando ad una serie di rumor, Resident Evil 9 vedrebbe il ritorno di Jill Valentine e Tompkins è stata colei che ha dato la voce alla protagonista di Resident Evil 3. Ovviamente si sta parlando di semplici ipotesi perché attualmente non c'è nessun annuncio per un prossimo capitolo di Resident Evil.

Ad ogni modo non ci resta che attendere e vedere quali saranno i piani di Capcom per il futuro del franchise.

