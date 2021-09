Returnal per PS5 sfoggia in video tecnologia next-gen tra effetti, tentacoli e nebbia volumetrica

Returnal è l'ultima fatica di Housemarque, studio di sviluppo che recentemente è entrato a far parte della famiglia PlayStation Studios. Ora, in un lungo post su PlayStation Blog, Risto Jankkila, Lead VFX Artist presso Housemarque, descrive nel dettaglio alcune delle funzionalità VFX.

Jankkila spiega di aver lavorato con lo studio di sviluppo alla tecnologia VFX proprietaria da Resogun. Partendo da questa tecnologia, il sistema particellare ha ottenuto un'interfaccia utente grafica chiamata Next Gen Particle System (NGP) che è stata poi integrata nei giochi Alienation, Nex Machina e Matterfall. Il lead VFX Artist spiega poi come questo NGP è stato implementato in Returnal sfruttando anche la potenza di PlayStation 5.

Grazie alla potenza di PlayStation 5, Jankkila ha spiegato come i suoi colleghi siano stati capaci di sviluppare poi l'ambientazione e i particolari nemici che infestano Atropo. Il post tra l'altro si focalizza sul lavoro che è stato fatto per rendere i tentacoli dei mostri il più realistici possibili grazie al motore NGP. Un video, che potete trovare qui di seguito, mostra tutto il lavoro svolto dal team per Returnal.

Returnal è uscito da qualche mese su PlayStation 5, ma Housemarque ha già pianificato il futuro: il prossimo gioco infatti sarà molto più ambizioso di Returnal.

