SEGA e Atlus annunceranno un nuovo gioco di ruolo al Tokyo Game Show 2021

Il Tokyo Game Show 2021 inizierà il 30 settembre e sappiamo già cosa ci mostrerà Square Enix, così come i piani di Xbox per questa edizione. Senza dubbio, una delle dirette più importanti sarà quella tenuta congiuntamente da SEGA e Atlus.

Le due aziende giapponesi condivideranno l'evento e il sito web del TGS è stato appena aggiornato con nuove informazioni. Nello specifico, si parla che verrà annunciato un "nuovo gioco di ruolo di SEGA". È importante sottolineare che il testo si riferisce a SEGA e non ad Atlus stesso, quindi le possibilità che si riferisca a un nuovo Persona sono scarse. Ovviamente Atlus ha annunciato un paio di mesi fa che ci saranno sette sorprese legate alla saga nei prossimi mesi, in occasione del suo 25° anniversario, pertanto mai dire mai.

Ad ogni modo iniziano le prime ipotesi: la rivelazione del gioco di ruolo potrebbe essere potenzialmente correlata a Sakura Wars, che quest'anno festeggia il suo 25° anniversario, dopo che un logo per la serie è stato brevemente individuato questo mese sul sito web del TGS.

Non ci resta che aspettare ancora un paio di settimane prima dell'inizio del Tokyo Game Show per sapere qual è questo misterioso gioco di ruolo. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

