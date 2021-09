Skull and Bones in un leak che svela una marea di dettagli su navi, mondo di gioco e gameplay

Cosa sta succedendo con Skull and Bones? Di recente abbiamo appreso che il gioco di Ubisoft era ancora senza direzione, nonostante fossero già stati investiti oltre 120 milioni di dollari, ma ora un insider affidabile è intervenuto per condividere alcuni dettagli leggermente più promettenti.

Secondo Tom Henderson, Skull and Bones non arriverà presto, ma lo sviluppo sta migliorando, con il combattimento navale che si sta preparando bene. Henderson ha condiviso anche una serie di dettagli di gioco, come i diversi livelli di navi, sezioni limitate a piedi in terza persona e un grande mondo aperto ispirato all'Oceano Indiano e al Madagascar.

Stando all'insider: "in Skull And Bones, ci sono 5 livelli di navi (piccola, media, grande ecc.) e sono classificate in tre diverse categorie. Cargo, Combat e Exploration. Lo sblocco di diverse navi è legato a progetti, che potete acquistare in diversi insediamenti. L'acquisto di un progetto non è l'unico ostacolo, poiché avrete bisogno della giusta quantità di risorse come legno, metallo e fibre per costruire la vostra nave".

"Una nave più grande non significa nemmeno una nave migliore, poiché le navi più piccole sono più agili e possono andare dove le navi più grandi non possono. Una nave più piccola potrebbe superare una nave più grande rimanendo vicino alla riva o risalendo un fiume perché le navi più grandi si arerebbero sul fondo di acque poco profonde".

"Ogni nave ha una quantità predeterminata di cannoni, ma altre armi possono essere aggiunte/potenziate. Cannoni, lanciafiamme, mortai e altro possono essere attaccati alla vostra nave oltre a diversi tipi di munizioni".

"Potete aggiornare la vostra nave in qualsiasi momento, a condizione che abbiate i soldi per farlo. L'aggiunta di armature extra, l'aggiunta di fonderie, box di immagazzinaggio per trasportare più inventario, ecc. È tutto possibile. Ci sono anche molte opzioni di personalizzazione, incluso il cambio di vela".

In #SkullAndBones, there are 5 tiers of ships (small, medium, large etc.) and are categorized into three different categories. Cargo, Combat, and Exploration.



Unlocking different ships are tied to blueprints, which you can buy at different settlements. pic.twitter.com/TUf3mZIHdd — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

Buying a blueprint isn't the only hurdle though, as you'll need the right amount of resources such as wood, metal and fibre to build your ship.



A bigger ship doesn't mean a better ship either, as smaller ships are more nimble and can go where bigger ships can't. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

An example given was that a smaller ship might outrun a bigger ship by staying close to the shore or going up a river because the bigger ships would get beached on the bottom of shallow waters. pic.twitter.com/9DOKhMXLs5 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

Every ship has a pre-determined amount of cannons, but other weaponry can be added/upgraded to put on your ship. Cannons, Ballistas, Flame Throwers, Mortars and more can be attached to your ship in addition to different ammo types (chain-linked cannon balls for example). pic.twitter.com/T2bjGtV4uc — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

You can upgrade your ship at any time, granted you have the money to do so. Adding extra armor, adding smelteries, storage boxes to carry more inventory etc. is all possible. There's a lot of customization options also, including changing your sail, wheel, shanties etc. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

The game is open world and seems to be set in the Indian Ocean with the fictional pirate haven being based on Madagascar.



The "Coast of Azania" (Mozambique) is a location on the map. pic.twitter.com/tC4VgL7TmM — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

You start the game as a nobody, building a raft and then eventually a small fishing boat, where you can then explore the open sea.



You collect quests, increase your pirate rep and collect resources to get your first pirate ship. pic.twitter.com/JyqCHhltEq — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

Player progression is currently tracked by the amount of money you earn via doing jobs, raiding other ships, plundering settlements, raiding fortresses, and doing cargo runs.



The more money you make as a pirate, the more powerful you become. pic.twitter.com/MuUCGpi6wt — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

Ship perspective is pretty similar to 2018 gameplay, just with small changes.



While on land, it's in third-person and you can only walk on foot in safe havens and hideouts. There is no combat, parkour, or anything special to walking as the captain other than to go meet NPCs. pic.twitter.com/3uAiMhoo6h — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

Overall, the game isn't "near completion" but is reported to be in a decent spot with a lot of good combat.



The middle of the map is a big open sea and it can take some "good afk time" to sail across - I'll try and get specifics as to how long that actually is. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

"Inizierete il gioco costruendo una zattera e poi eventualmente una piccola barca da pesca, con cui esplorare il mare aperto. Attraverso missioni, aumenterete la vostra reputazione pirata e raccoglierete risorse per ottenere la vostra prima nave pirata".

"La progressione del giocatore è collegata alla quantità di denaro guadagnata facendo lavori, razziando altre navi, saccheggiando insediamenti, razziando fortezze. Più soldi guadagnerete come pirata, più diventerete potenti".

"La prospettiva della nave è abbastanza simile al gameplay del 2018, solo con piccole modifiche. Mentre sarete a terra, il gioco sarà in terza persona e potrete camminare solo a piedi in rifugi e nascondigli sicuri".

"Nel complesso, il gioco non è "vicino al completamento", ma si dice che si trovi in ​​una posizione migliore con molti buoni combattimenti".

Henderson ha assolutamente dimostrato di avere le carte in regola quando si tratta di rumor su Battlefield e Call of Duty, ma non è necessariamente noto per le notizie su Ubisoft, quindi bisogna prendere quanto detto dall'insider con la dovuta cautela.

Skull and Bones è stato annunciato per PC, Xbox One e PS4. Il gioco è attualmente previsto per il lancio durante l'anno fiscale 2023 di Ubisoft, che termina il 31 marzo 2023.

Fonte: Wccftech.