Skyrim: secondo alcuni marchi registrati il gioco potrebbe comparire anche su...tende e coperte

Uno dei titoli più famosi di Bethesda Game Studio, The Elder Scrolls V: Skyrim, potrebbe arrivare ufficialmente nelle case sotto forma di prodotti per la casa molto presto.

Dopo l'annuncio della seconda riedizione del titolo, la società madre di Bethesda, Zenimax Online Media, ha presentato una serie di domande di registrazione dei marchi che consentirebbero di stampare il logo Skyrim su qualsiasi cosa realizzata con tessuto o stoffa. Anche se non è stato stabilito se arriverà nei negozi, questa azione potrebbe arrivare in occasione del decimo anniversario di Skyrim.

In questi marchi registrati presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, la società madre di Bethesda Zenimax Online Media ha presentato domanda per l'applicazione del logo Skyrim su tessuti a tema come asciugamani, federe, coperte, arazzi e altri importanti prodotti per la casa. Le domande sono state depositate il 6 settembre, ma non è confermato se questi prodotti verranno rilasciati a breve, poiché il sito Web afferma che le nuove domande vengono assegnate a un avvocato esaminatore circa 6 mesi dopo la data di deposito. Se accettati e rilasciati, tuttavia, i fan possono aspettarsi nuovi ed eleganti prodotti Skyrim con cui coprire le loro case.

Anche se non sappiamo quando arriveranno questi nuovi accessori per la casa, una cosa è certa: The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sarà disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5 l'11 novembre 2021.

Fonte: Gamespot