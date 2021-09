Thatcher's Techbase è il DOOM old school in cui mandare all'inferno una demoniaca Margaret Thatcher

I videogiochi hanno a lungo messo i giocatori contro alcuni personaggi storici, che vanno dai grandi cattivi biblici come il diavolo a nemici più realistici come Adolf Hitler ciberneticamente potenziato.

Ora, è il turno di Thatcher's Techbase, il DOOM old school che vi permetterà di mandare all'inferno una demoniaca Margaret Thatcher, l'ex primo ministro del Regno Unito.

La parte migliore è che il gioco è completamente gratuito e include anche una colonna sonora di Barry "Epoch" Topping, il compositore di colonne sonore per giochi come Paradise Killer e Jack B. Nimble.

Il titolo, nato da un'idea di Jim Purvis, può essere scaricato sul sito Web ufficiale e presenta cinque livelli di difficoltà, oltre al supporto per il gioco cooperativo e deathmatch.

On September 24th, Margaret Thatcher will rise from her grave. Only you can send her back to Hell.



3D: Doom Daddy Digital is proud to present ????????'? ????????, a new ???? adventure for PC, Mac, Linux and whatever the hell you want to try running it on. pic.twitter.com/ssSwk45EoS — Dr. Doom Daddy (@letshugbro) September 15, 2021

Storicamente, la Thatcher è stata primo ministro della Gran Bretagna dal 1979 al 1990 ed era conosciuta come la Iron Lady per il suo atteggiamento intransigente durante la sua carriera. Figura polarizzante con un'eredità complicata, la Thatcher è morta nel 2013.

