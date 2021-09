Timberborn è l'irresistibile strategico simulativo... con i castori umanizzati

Finalmente disponibile in Accesso Anticipato uno degli indie che ha maggiormente catturato l'attenzione alla scorsa Steam fest: Timberborn. Si tratta di un classico simulativo managerial/strategico di creazione e mantenimento di una civiltà, ma il gioco Mechanistry vanta una particolarità: la civiltà in questione non è né umana né tantomeno aliena, quanto quella di una razza di castori che, dopo il declino dell'umanità, evolve e tenta di instaurare una propria società civile.

Questa la sinossi ufficiale: Gli esseri umani sono ormai un ricordo del passato. I castori post-apocalittici riusciranno a fare di meglio? Un city-builder con animali ingegnosi, architetture verticali, deviazione dei fiumi e pericolose siccità. Contiene elevate quantità di legna.

L'essere umano ha trasformato la Terra in una sconfinata landa arida e desolata, soccombendo. Alcune specie però si sono adattate e si sono evolute. Il giocatore potrà scegliere tra due fazioni di castori e scoprire quanto a lungo riuscirà a far sopravvivere la sua colonia. Le due fazioni sono i Codalesta, rispettosi della natura, e gli operosi Denti di Ferro. Ogni fazione ha stili di gioco, caratteristiche ed edifici propri.

Bisognerà far fronte alle varie stagioni, come quella della pioggia e quella della siccità, operare ingegnosi controlli delle indispensabili fonti idriche, regolare l'estrazione e l'utilizzo del legno, che è letteralmente la base di una civiltà di castori! Naturalmente sarà possibile esportare le proprie mappe e condividerle con la community. Trovate il gioco su Steam: attualmente con lo sconto del 10%.