WipEout Rush è un nuovo gioco della serie iconica di Sony per smartphone

WipEout Rush è una nuovissima new entry nella leggendaria serie di corse di fantascienza creata da Liverpool Studio: questa volta il gioco però sarà disponibile per smartphone. In uscita il prossimo anno per dispositivi iOS e Android, lo spin-off è quasi certamente il primo capitolo della nascente iniziativa mobile di Sony, di cui il boss Jim Ryan ha discusso di recente.

Il gioco, secondo quanto riportato dallo sviluppatore mobile Rogue Games, ha un'estetica da fumetto, conterrà 60 navi della serie originale e vanta una campagna per giocatore singolo che copre 12 gare di coppa del campionato in "cinque ambienti distinti".

Matt Casamassina, CEO di Rogue Games, sottolinea che questo non è un sostituto dei tradizionali giochi WipEout su console, ma è invece una versione diversa dell'iconica serie: "Se voglio quell'esperienza di corsa viscerale, coinvolgente e intensa, la troverò su PlayStation", ha detto. "Siamo lieti di poter ripensare WipEout per dispositivi mobili con alcune nuove divertenti meccaniche di gioco".

"Speriamo che i fan accolgano il gioco con una mente aperta perché, sebbene diversi, siamo orgogliosi di riportare il franchise di WipEout in primo piano con una nuova interpretazione della formula. E abbiamo riversato molto amore nella presentazione, che include un sacco di navi e piste iconiche, una nuova narrativa ispirata ai fumetti, una colonna sonora elettronica adatta e immagini meravigliose che girano a 60 fotogrammi al secondo su hardware moderno".

Fonte: Gematsu