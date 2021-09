$100.000 di videogiochi 'vintage' è l'incredibile bottino scovato da due YouTuber tra scarafaggi e detriti

Come Tomb Raider nella vita reale, una coppia di "cacciatori di giochi" di YouTube si è trovata in una casa estremamente disordinata chiusa per quasi 20 anni. Ma in mezzo alla sporcizia, hanno trovato un tesoro di videogiochi sigillati, inclusi successi mainstream come The Legend of Zelda: The Wind Waker, classici di culto come Drakengard per PS2 e moltissimo altro.

Aimee e Korbin, che preferiscono non condividere i loro cognomi, sono la coppia di rivenditori a tempo pieno dietro il canale YouTube Cheap Finds Gold Mines. Dopo che uno spettatore li ha informati su una casa "sospetta", la coppia si è trovata a setacciare un ambiente disgustoso come Nathan Drake di Uncharted e ha trovato tutti i tipi di videogiochi, oggetti da collezione e nastri VHS con il marchio Blockbuster. Finora hanno realizzato tre video sull'esperienza.

La casa non ha spazio calpestabile, in quanto è disseminata di detriti e scarafaggi. I due non sono "cacciatori" di mestiere e hanno ammesso di essere mal preparati per la loro ricerca quando sono arrivati alla casa senza guanti e con pantaloncini e scarpe casual.

C'erano altri giochi sparsi per la casa tra gli scarafaggi e il degrado, ma la coppia era per lo più interessata solo a reperti sigillati di fabbrica, quindi hanno scartato probabilmente centinaia di giochi già aperti. Hanno fatto eccezioni per gemme PS1 come Tombi, ma anche per Bayonetta per PS3.

Durante la loro ricerca Aimee è stata morsa da un ragno e Korbin era abbastanza sicuro di avere la scabbia. Ma la coppia ha scoperto tonnellate di giochi per PlayStation 2, Xbox 360 e Nintendo GameCube, oltre a pile di riviste Game Informer.

Il duo ha detto a Kotaku che il valore totale della collezione di giochi appena scoperta era di circa $100.000.

Alla fine del secondo video una donna di nome Stephanie fornisce un contesto sulla casa e sul perché contenesse così tanti videogiochi. La proprietà apparteneva a suo zio ed era la casa di famiglia dal 1965. Quando lo zio si ammalò nel 2019, lei lo aiutò a trasferirsi.

Korbin ha detto a Kotaku che la casa e tutto ciò che conteneva sarebbero stati demoliti. In un altro video video, Aimee nota che l'ex proprietario della casa ha subito un trauma dopo aver perso qualcuno a lui vicino e ha finito per raccogliere tutto ciò che aveva valore per lui, ovvero i videogiochi.

Fonte: Kotaku.