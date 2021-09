Bioshock ricreato come un gioco SNES a 16 bit, e non è niente male

Quando si parla di Bioshock ci si alza in piedi. Il lavoro di ken Levin è diventato un pezzo di storia dei videogiochi e uno dei primi videogame a far parlare di sé al di fuori del proprio ambito. È sicuramente entrato nell'immaginario collettivo attraverso la folle città di Andrew Ryan: Rapture.

Bioshock è approdato un po' dappertutto, e come detto gli scorsi giorni, potrebbe tornare in forma rimasterizzata ─ sì, di nuovo ─ ma con ray-tracing nel 2022. Ma a quanto pare la voglia di Big Daddy è tanta e Thomas Brush ha deciso di ricrearlo in 16 bit, attraverso lo Unity Engine. Il risultato è davvero molto carino e fa riflettere: se fosse uscito davvero su SNES, avrebbe avuto lo stesso impatto? Probabilmente no, ma non avremo mai una controprova.

