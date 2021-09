BitCraft è un nuovo titolo che promette di rivoluzionare il genere MMORPG

C'è un nuovo MMORPG in arrivo e sarete in grado di provarlo questo autunno. BitCraft è un MMORPG sandbox con elementi di giochi come Valheim: potete giocare con gli amici e costruire villaggi, coltivare, cacciare e praticamente qualsiasi altra cosa offra un gioco di sopravvivenza.

Promette il cross-play in un mondo "gigantesco" generato proceduralmente che ospita ogni singolo giocatore, e le iscrizioni per il suo test pre-alpha sono ora aperte sul suo sito web. Tutti coloro che si iscrivono possono anche richiedere un oggetto segreto limitato.

Lo sviluppatore Clockwork Labs afferma che i test verranno condotti a ondate per raccogliere il feedback dei giocatori e testare le meccaniche di base. BitCraft arriverà su più piattaforme, ma la versione pre-alpha arriverà prima su PC. Oltre all'annuncio pre-alpha, Clockwork Labs ha pubblicato un trailer che mostra lo stile artistico e alcune delle varie attività a cui i giocatori possono partecipare.

I test pre-alpha dovrebbero iniziare questo autunno, ma non è stata rivelata una data di uscita per il gioco completo.

Fonte: TechRadar