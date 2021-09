Bloodshore: quando Hunger Games incontra Fortnite in un film interattivo

Sta per ultimarsi lo sviluppo di un film interattivo a tema battle royale, in arrivo su praticamente dappertutto: PlayStation 5 e 4, ecosistema Xbox, Nintendo Switch, PC via Steam e iOS. Bloodshore metterà appunto i giocatori di fronte ad alcune scelte, soprattutto su quelle che riguardano il destino di un personaggio. Questa grosso modo, è la sinossi:

"Una letale battle royale televisiva tra streamer di alto profilo, intrattenitori e detenuti nel braccio della morte, presenta otto ore di filmati FMV, il numero più alto che Wales Interactive abbia mai prodotto"

"Ogni partita cambia drasticamente a seconda delle scelte del giocatore e delle relazioni costruite, alcune porteranno a conseguenze fatali per Nick [il protagonista] e i suoi compagni concorrenti"

Insomma, ci troviamo davanti a un esperimento interessante anche se non nuovo. Persino in Black Mirror si è sperimentato tale eventualità con Bandersnatch, anche se il risultato non è stato apprezzato da tutti. Manca poco per scoprire se sarà anche il destino di Bloodshore.

Fonte: Gamespot