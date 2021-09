Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 su Kickstarter con primo trailer e dettagli sul sequel

Bud Spencer e Terence Hill, la coppia che ha rivoluzionato i film negli anni '70, sono anche i protagonisti di un nuovo capitolo videoludico. Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2, è ora su Kickstarter con l'obiettivo di raccogliere 220.000 euro.

Sviluppato da Trinity Team e curato da Buddy Productions, Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 è un picchiaduro con una grafica pixelata che si ispira a molti dei film in cui ha recitato il duo (come I due superpiedi quasi piatti, Io sto con gli ippopotami, Banana Joe, Lo chiamavano Trinità e così via). Il titolo consentirà ai giocatori di vestire i panni di Bud Spencer (Carlo Pedersoli) e Terence Hill (Mario Girotti) per viaggiare per il mondo e sbarazzarsi dei nemici a suon di schiaffi e calci volanti.

Oltre agli attacchi in mischia, il nuovo gioco aggiunge l'opzione di utilizzare oggetti dall'ambiente per schiacciare gli avversari. Un primo video gameplay ci mostra cosa saremo in grado di fare, tra abilità e tantissimi mini giochi a cui potremo partecipare per fare una pausa tra uno schiaffo e l'altro.

La campagna Kickstarter per Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 sarà aperta fino al 31 ottobre e il contributo minimo per ottenere una copia digitale per PC è di 15 euro. A seconda degli stretch goal raggiunti, il gioco potrebbe arrivare anche su altre piattaforme. Al momento della stesura di questa news, il gioco ha già raggiunto 36.050 euro. Se volete contribuire potete cliccare qui.

Fonte: Kickstarter