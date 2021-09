PS5 vs Xbox Series X/S: Call of Duty Vanguard in un video confronto della beta

Uno dei giochi più attesi alla fine di quest'anno è sicuramente Call of Duty Vanguard. Il nuovo capitolo del franchise ci trasporterà all'interno di diversi conflitti durante la Seconda Guerra Mondiale allontanandosi dall'ultimo Call of Duty che invece si focalizzava su conflitti molto più moderni.

Nella giornata di ieri è stata lanciata una versione beta del gioco su PC e Xbox, disponibile per tutti coloro che hanno ricevuto un codice o hanno pre-acquistato il gioco. Questa beta invece è aperta a tutti su PS5: il canale YouTube di ElAnalistaDeBits ne ha approfittato per pubblicare un suo video in cui mette a confronto le versioni next-gen della beta.

Questo video ci consente di registrare risultati piuttosto interessanti su tutte le versioni. La risoluzione gestita da PS5 e Xbox Series X sembra avere una risoluzione dinamica compresa tra 2160p e 1620p, sebbene Xbox Series X abbia una media più alta. Xbox Series S invece mantiene un livello abbastanza dignitoso con una risoluzione anch'essa dinamica tra i 1440p e i 900p.

Per quanto riguarda il frame rate, tutte le versioni eseguono la beta di Vanguard a circa 60fps, frame rate che rimane stabile, anche se sembra che la versione Xbox Series X soffra di alcuni problemi quando si utilizza la modalità a 120fps.

Visto che Call of Duty Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre, è possibile che la performance sulle console next-gen potrebbe cambiare e migliorare ulteriormente.

Fonte: Wccftech