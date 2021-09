Castlevania Advance Collection classificata. In arrivo una corposa collection?

Il Taiwan Digital Game Rating Committee ha classificato Castlevania Advance Collection per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.

La raccolta non annunciata è stata valutata prima in Australia il 18 giugno, poi di nuovo in Corea il 25 giugno. Mentre la classificazione australiana indicava il gioco come "multipiattaforma" e la classificazione coreana era per PC, questa è la prima volta che vengono specificate le piattaforme console.

La collection includerà presumibilmente i tre giochi Castlevania lanciati per Game Boy Advance dal 2001 al 2003, ovvero Castlevania: Circle of the Moon nel 2001, Castlevania: Harmony of Dissonance nel 2002 e Castlevania: Aria of Sorrow nel 2003.

Nelle notizie correlate alla serie di Castlevania, abbiamo appreso che Castlevania di Netflix tornerà con una nuova serie spin-off, con i personaggi principali che saranno Richter Belmont e Maria Renard.

Fonte: Gematsu.