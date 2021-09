'Cyberpunk 2077 ci ha insegnato a non fare troppe promesse' afferma il team dietro Vigilance 2099

Il caotico lancio di Cyberpunk 2077 è senza dubbio diventato un esempio per i futuri studi di videogiochi. Quello che era conosciuto come uno dei titoli più influenti della generazione è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo con versioni praticamente ingiocabili su PlayStation 4 e Xbox One, riconosciute dallo stesso studio di sviluppo polacco. Ora Envoidant Studios, creatori del gioco di ruolo d'azione a tema cyberpunk open world Vigilance 2099, non vogliono commettere gli stessi errori e fare promesse eccessive.

Attraverso un'intervista, uno dei responsabili del gioco, Nas Nakarus, ha continuato a interrogarsi proprio sul caso di Cyberpunk 2077, con cui condividono ambientazione, meccaniche e focus da titolo d'azione, questa volta in terza persona.

"Mi è piaciuto molto Cyberpunk 2077, ma non posso ignorare che la sua uscita è stata caotica", ha dichiarato. "Abbiamo imparato che dobbiamo assicurarci di non fare promesse eccessive, assicurarci che tutti si divertano come priorità assoluta ed evitare di precipitarsi in qualcosa che pensiamo non sia ancora pronto per il pubblico".

Vigilance 2099 è un titolo molto più modesto di Cyberpunk 2077, sviluppato in circostanze molto diverse e con un budget molto più limitato. Il team di sviluppo sta lavorando per poterlo lanciare presto su PC e console.

Fonte: GamingBolt