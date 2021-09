Dying Light 2: Stay Human avrà tantissime armi tutte da scoprire tra video e dettagli

In un rapido aggiornamento degli sviluppatori, il produttore di Dying Light 2, Szymon Strauss, ha esaminato alcune delle armi e delle meccaniche di combattimento nel gioco in arrivo.

Mentre il sequel conserva la maggior parte dei sistemi principali dell'originale, come la durata delle armi, ci sono nuove parti mobili per i giocatori su cui concentrarsi.

Nel mondo di Dying Light, i sopravvissuti combattono usando armi da mischia improvvisate e pistole che sono mal riparate e truccate per funzionare appena, o costruite da zero usando rottami metallici e spazzatura. Di conseguenza, sono inclini a danneggiarsi e alla fine a rompersi completamente a meno che i giocatori non le riparino.

Lo stesso vale in Dying Light 2 Stay Human, dove le armi si consumano gradualmente man mano che i giocatori le usano, prima di cadere a pezzi. Quando un'arma da mischia si avvicina alla fine, il suono che emette quando colpisce i nemici o l'ambiente cambia, dando ai giocatori un avviso simile al modo in cui i giochi FPS avvisano quando il caricatore di una pistola è quasi vuoto. Le armi in Dying Light 2 arriveranno in diversi livelli di rarità e questo influenzerà la loro durata. Strauss approfondisce ulteriori dettagli nel video qui sotto.

Dying Light 2 Stay Human è stato rinviato di recente e ora uscirà all'inizio del prossimo anno. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamepur.