Elden Ring demo in arrivo? Intanto spunta la schermata iniziale

I fan di FromSoftware devono aspettare ancora qualche mese per l'arrivo di Elden Ring, ma secondo alcune speculazioni una demo del gioco potrebbe essere pubblicata nel prossimo futuro.

Tutto è iniziato quando l'utente Twitter @RaidenFawx ha condiviso una fan art di Bloodborne. L'immagine ha catturato l'attenzione di Yasuhiro Kitao di FromSoftware, che ha deciso di farne lo sfondo del suo telefono. Ovviamente, Kitao ha deciso di scattare la foto proprio davanti alla schermata del menu principale di Elden Ring, suscitando un sacco di commenti da parte dei fan. Ha anche portato ad alcune speculazioni sul fatto che potrebbe suggerire presto un lancio della demo.

Come @Okami13_ sottolinea nel Tweet qui sotto, se una demo dovesse essere lanciata presto, i tempi sarebbero in linea con il modo in cui FromSoftware ha pubblicato demo in passato. Sfortunatamente, si tratta solo speculazioni.

Elden Ring main menu screen spotted.



If it's anything like FROM's previous games, we're due for a demo soon. ?#EldenRing #FromSoftware https://t.co/CcyswPNz3f — Okami Games (@Okami13_) September 16, 2021

Indipendentemente dal fatto che vedremo presto una demo, la lunga attesa per Elden Ring sta iniziando a volgere al termine. Il titolo uscirà il 21 gennaio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Fonte: Comicbook.