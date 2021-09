ELEX II ha un nuovo trailer sulla storia tutto da scoprire

ELEX II è il sequel di ELEX, il nuovo action RPG open world di Piranha Bytes, i pluripremiati creatori delle serie Gothic e Risen. Con ELEX II ritorneremo nel mondo fantascientifico post-apocalittico di Magalan. Attraversando enormi ambienti esplorabili in tutta libertà grazie al jetpack potraemo affrontare quella che viene presentata come una storia epica come preferiremo.

Molti anni dopo la sconfitta degli ibridi causata da Jax, una nuova minaccia giunge dal cielo, pronta a scatenare i pericolosi poteri dell'Elex oscuro e a mettere in pericolo tutti gli esseri viventi del pianeta. Al fine di preservare la pace su Magalan e la sicurezza della propria famiglia, Jax deve convincere le fazioni a unirsi contro gli invasori e ritrovare suo figlio Dex.

In occasione dell'evento di THQ Nordic abbiamo avuto la possibilità di dare un'occhiata a un nuovissimo trailer dedicato alla storia:

ELEX II uscirà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.