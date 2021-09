Gamedec, l'RPG investigativo a tinte cyberpunk è ora disponibile

Gamedec è un gioco di ruolo isometrico cyberpunk per giocatore singolo. I giocatori vestiranno i panni di un detective che dovrà risolvere crimini all'interno di mondi virtuali. Ora, il particolare titolo dello studio di sviluppo Anshar Studios è disponibile per tutti i giocatori su PC via Steam, Epic Games Store e GOG.

Nel gioco dovrete usare il vostro ingegno per raccogliere informazioni dai testimoni e sospetti, arrivare al fondo di schemi ingannevoli, salvare vite umane e indagare sulle relazioni tra i mondi virtuali ed i loro abitanti. Il gioco si adatterà continuamente alle vostre scelte.

Gamedec emula la natura dei giochi di ruolo da tavolo concentrandosi sullo sviluppo del personaggio attraverso il processo decisionale. Raccogliete dati e create la vostra serie unica di professioni che vi permetteranno di condurre le indagini in un modo che si adatta al vostro stile. Scoprite le straordinarie relazioni tra i mondi virtuali e i loro abitanti grazie alle informazioni raccolte nel codice. Come nei classici giochi di ruolo da tavolo, vi viene data la libertà di affrontare le situazioni da più angolazioni piuttosto che forzare un'unica soluzione: la scelta sarà sempre e solo vostra.

Gamedec è disponibile ora, e se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.