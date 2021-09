Xbox starebbe preparando un'altra grande acquisizione come quella di Bethesda

Inutile dire che l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft sta ancora scuotendo il settore. Nonostante Starfield sia stato confermato come un'esclusiva Xbox, i fan continuano a discutere su tutto ciò che riguarda Bethesda. Nel frattempo, Microsoft non si fermerà con la "sola" grande acquisizione di questa compagnia.

Ci sono state diverse voci secondo cui Microsoft stava lavorando a un nuovo accordo. Sony ha acquisito alcuni studi negli ultimi mesi, ma Microsoft è stata stranamente tranquilla. E questo potrebbe essere, secondo una nuova indiscrezione, perché il colosso di Redmond sta tornando alla grande.

Lo YouTuber Skullzi ha recentemente twittato di aver sentito "CRAZY RUMORS" su un'acquisizione potenzialmente imminente. Ha continuato a insinuare che la reazione online all'accordo sarà enorme.

Alcuni fan di Xbox hanno dato un'occhiata al tweet di Skullzi, che è stato pubblicato per poche ore, e lo hanno collegato ad altri tweet di importanti membri della comunità Xbox e di altri importanti giornalisti.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Tuttavia, questa non è una prova e tutto ciò che riguarda qualsiasi nuova acquisizione di Microsoft dovrebbe essere preso con le pinze fino a quando non verrà confermato dalla società.

Ovviamente, la grande domanda nella mente di tutti, supponendo che questa voce sia vera, è chi sta acquisendo Microsoft. Le voci suggeriscono che sia un colosso nello spazio del gaming. Alcuni hanno indicato la società madre di Rockstar Games, Take-Two Interactive, che è solo una speculazione dei fan in questo momento, ma che in effetti potrebbe rivaleggiare con l'acquisizione di Bethesda. Ancora una volta, in questo momento sono solo voci e speculazioni, quindi bisognerà attendere eventuali annunci.

Fonte: Gamerant.