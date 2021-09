Monster Hunter Rise x Mega Man: in arrivo un crossover speciale con protagonista il cane Rush!

A Monster Hunter Rise piace il sistema delle collaborazioni con altri giochi più popolari del franchise di Capcom: dopo Okami che ha visto l'arrivo di Amaterasu e Street Fighter con la presenza di Akuma, il prossimo crossover sarà niente meno che con Mega Man.

Tuttavia, in questo caso non sarà lo stesso Mega Man ad unirsi all'azione. Al suo posto ci sarà Rush, il suo cane robotico, che vedremo nel gioco con una speciale armatura e che avrà anche una serie di abilità speciali.

Nel video pubblicato, vediamo Rush usare le stesse abilità che ha nella saga da cui proviene: in questo modo i giocatori saranno in grado di librarsi brevemente sul terreno a tutta velocità o spingere il vostro personaggio in aria per evitare i colpi dei mostri. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer pubblicato recentemente.

Questa è la quarta collaborazione per Monster Hunter Rise: il crossover sarà disponibile tramite un aggiornamento gratuito a partire dal 24 settembre.

