Overwatch 2 mostrerà nuove funzionalità alla fine di settembre oltre al nuovo look di Bastion

Più di un mese fa, nel rapporto finanziario di Activision Blizzard, è stato rivelato che Overwatch 2 aveva raggiunto "un importante obiettivo interno", e che si prevedeva di condividere presto maggiori informazioni.

Il nuovo capitolo del titolo multiplayer è stato relativamente silenzioso in questo periodo, tuttavia stanno per arrivare annunci importanti. Tutto questo è stato confermato dalla stessa Blizzard che attraverso un comunicato stampa ha promesso alcuni contenuti.

Il 25 settembre andrà in scena l'Overwatch League Grand Finals e per l'occasione ci saranno nuove rielaborazioni degli eroi per Bastion e Sombra, un'analisi completa del nuovo look di Bastion e di come abbracci perfettamente il design di Overwatch 2 e la prima partita di esibizione di Overwatch 2 con i giocatori della Overwatch League.

Woo woo woo whee woo whee!



Group up with the Overwatch team on September 25 as we reveal new Overwatch 2 updates live during the @OverwatchLeague Grand Finals.



?? Sombra and Bastion?s reworks

? Bastion?s New look

? OW2 Exhibition Match pic.twitter.com/fDdohgGuNA — Overwatch (@PlayOverwatch) September 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non ci resta quindi che attendere ancora pochi giorni prima di poter vedere tutte le novità riguardanti Overwatch 2.