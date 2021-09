PS5 avrà una particolare cover di Sabrent che è anche un dissipatore dell'SSD aggiuntivo

Ottime notizie per tutti gli utenti PS5 che vogliono aggiungere un SSD supplementare. La compagnia USA Sabrent ha realizzato una cover che funzionerà anche come un dissipatore dell'unità aggiuntiva.

La cover in questione viene montata all'interno di PS5 e ha le stesse misure dell'originale. Attraverso l'installazione di questa cover, il sistema di archiviazione aggiuntivo sarà ulteriormente raffreddato.

Nel video qui sotto, viene spiegato nel dettaglio l'applicazione della cover.

Attualmente, la cover nota come "Sabrent PS5 Heatsink" non è ancora disponibile ma potrà essere acquistata a breve per $19,99.

Vi ricordiamo che il supporto ai dispositivi di archiviazioni aggiuntivi è stato introdotto su PS5 con l'ultimo aggiornamento di sistema.

Fonte: YouTube.