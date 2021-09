Sea of Thieves la Stagione 4 ha una data di uscita e ci porterà nelle profondità del mare

Una nuova stagione di Sea of ​​Thieves sta per iniziare, il che significa che ai pirati verranno assegnate nuove sfide di gioco e un Pass pieno di ricompense. La stagione 4 dovrebbe iniziare il 23 settembre e Rare ha pubblicato un brevissimo teaser che mostra ciò che la nuova stagione avrà da offrire. Sembra che i pirati avranno a che fare con le profondità marine.

La terza stagione è basata sul crossover Pirati dei Caraibi con il Capitano Jack Sparrow. A Pirate's Life era in sostanza basato su un film, ma sembra che la stagione 4 tornerà alla tradizione specifica di Sea of ​​Thieves e si espanderà sul mondo esistente. Sicuramente "in fondo al mar" ci saranno tonnellate di minacce da sconfiggere e tesori da ottenere.

Le stagioni di Sea of ​​Thieves includono un Plunder Pass, che include una versione gratuita e una a pagamento. La versione a pagamento di solito include cosmetici curati, come un nuovo decoro per la vostra nave o un outfit da indossare. Questi pass includono anche valute di gioco come dobloni e oro. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Videogamer