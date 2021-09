Splitgate potrebbe avere presto una modalità battle royale

La strana fusione tra Halo e Portal, Splitgate, potrebbe presto espandersi, inserendo un elemento nuovo e innovativo: la battle royale. Mentre i lavori sul titolo proseguono, si cerca di capire quale strada intraprendere per far continuare il successo del titolo, ma la risposta sembra appunto scontata.

Nonostante dal profilo Twitter ufficiale questa possibilità non sia ancora certa sembra che comunque la strada sia segnata, nonostante il fenomeno sia in fase calante (Fortnite è un caso a parte). 1047 Gate, lo sviluppatore del titolo, ha raccolto ben 100 milioni di dollari per continuare lo sviluppo, cosa che porterà all'introduzione di mappe in stile Forgia di Halo Infinite, e nel 2022, potrebbe arrivare la già citata battle royale.

No plans yet, but with the recent funding we received, everything is on the table for the future! — Splitgate - Season 0 (@Splitgate) September 16, 2021

Fonte: Gamespot