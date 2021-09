Splitgate avrà una modalità Forgia prima di Halo Infinite

Lo sviluppatore dello sparatutto multiplayer Splitgate ha anticipato che il gioco otterrà la modalità Forgia prima di Halo Infinite. Sappiamo che il nuovo capitolo di 343 Industries non avrà la modalità Forgia al lancio, una notizia che ha sconvolto molti fan di Halo.

La Forgia in Halo è stata introdotta nella serie a partire da Halo 3, uscito nel 2007. La modalità consente ai giocatori di creare e modificare le proprie mappe personalizzate da utilizzare nelle partite multiplayer. Halo Infinite è stato creato pensando al PC e alla nuova generazione di Xbox Series X/S e molti non vedevano l'ora di creare le proprie mappe utilizzando la potenza della tecnologia più recente. Sebbene non sarà disponibile al lancio del gioco, questa modalità assieme alla campagna cooperativa verranno aggiunte ad Halo Infinite dopo.

Lo sparatutto free-to-play Splitgate ha dichiarato che il gioco otterrà una modalità simile alla Forgia prima di Halo Infinite. "Splitgate avrà la modalità Forgia prima di Halo Infinite (scusate in anticipo fan di Halo, vi amiamo ma dovevamo farlo)" si legge nel loro tweet.

Splitgate will have forge mode before Halo Infinite.



(Sorry in advance Halo fans, we love you but we had to) — Splitgate - Season 0 (@Splitgate) September 15, 2021

We probably won't call it forge mode, but it's a map editor. Imagine placing portal pads anywhere you wanted on Olympus! — Splitgate - Season 0 (@Splitgate) September 15, 2021

In un tweet di follow-up, Splitgate ha aggiunto: "Probabilmente non la chiameremo modalità Forgia, ma è un editor di mappe. Immaginate di posizionare i portali ovunque voi vogliate su Olympus!".

La società non ha rivelato quali sono i suoi piani futuri, ma ha appena lanciato la prima stagione di contenuti per Splitgate, denominata Stagione 0, che ha aggiunto un nuovo Battle Pass, una mappa e nuove modalità di gioco.

