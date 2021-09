SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake è il grande annuncio finale dell'evento THQ Nordic

Tempo di una nuova avventura in fondo al mare per SpongeBob, Patrick e tutti i loro amici. L'evento per festeggiare i 10 anni di THQ Nordic si chiude con SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

Per l'occasione è stato mostrato il trailer di annuncio. I tanti amici di Bikini Bottom sono scomparsi e ovviamente a chi toccherà risolvere la situazione?

La nuova avventura di SpongeBob uscirà su PC, PS4, Switch e Xbox One "a breve".