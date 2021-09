Steam Deck svela la sua interfaccia utente nelle immagini leak di SteamOS 3

L'interfaccia utente di Steam Deck sostituirà la modalità Steam Big Picture, ma dobbiamo ancora vedere come apparirà su un grande schermo. Bene, grazie ad una serie di immagini leak ora possiamo dare un primo sguardo a come sarà.

Le immagini sono state condivise da Pavel Djundik, creatore di SteamDB. Secondo Djundik, SteamOS 3 è trapelato e alcuni utenti hanno iniziato a installare il sistema operativo su altri PC portatili. Tuttavia, gli scatti pubblicati da Djundik sono stati realizzati in Windows.

Come sottolinea Djundik, l'interfaccia utente è ancora in fase di creazione, dopotutto ha le sue origini in un kit di sviluppo, quindi non si tratta di un prodotto finale. Ad ogni modo Djundik ha aggiunto che il negozio è attualmente inaccessibile, il che ha senso data la natura di questa build in fase di sviluppo.

Steam Deck UI, it's basically the desktop library just reformatted a bit.



There is no way to access the store at the moment. pic.twitter.com/mI2dgAPpck — Pavel Djundik (@thexpaw) September 15, 2021

Valve ha confermato all'inizio di questa settimana che i kit di sviluppo di Steam Deck sono pronti per essere distribuiti, quindi probabilmente in futuro otterremo ulteriori immagini sul sistema operativo di Steam Deck.

Fonte: VG247