Steam: Titan Quest e Jagged Alliance sono i giochi gratis offerti da THQ Nordic per celebrare i 10 anni

THQ Nordic vuole festeggiare il suo decimo anniversario con una serie di sorprese per i giocatori: fino al 23 settembre, per celebrare questo traguardo i giocatori potranno accedere a Steam per riscattare due giochi gratuiti: Titan Quest Anniversary Edition e Jagged Alliance Gold Edition. Basta entrare nel negozio di Valve ed aggiungere i giochi nella vostra libreria in modo permanente.

Per chi non lo conoscesse, Titan Quest Anniversary Edition è un action RPG che segue la linea di giochi come Diablo, Divinity, Pillars of Eternity e simili. Si tratta di una versione "2 in 1" in quando mescola le avventure di Titan Quest e Titan Quest Immortal Throne.

Per quanto riguarda Jagged Alliance Gold Edition, si tratta di un remake del classico gioco del 1994 e nonostante la grafica old school, è molto apprezzato dai giocatori grazie al suo gameplay e alla sua storia accattivante. Non solo, ma su Steam sono presenti diversi giochi THQ Nordic a prezzo scontatissimo, quindi è una buona occasione visitare la piattaforma per fare un po' di shopping.

And if that's not enough for you, grab two THQ Nordic classics FOR FREE! Claim the Titan Quest Anniversary Edition and the Jagged Alliance 1: Gold Edition right now and they're yours forever. pic.twitter.com/vJNx7yRZu6 — THQ Nordic (@THQNordic) September 16, 2021

Vale la pena ricordare che questa sera alle 21 THQ Nordic terrà una diretta online per celebrare il suo decimo anniversario. Si prospettano quindi nuovi annunci e informazioni su giochi già mostrati.

Fonte: Gamepur