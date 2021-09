The Last of Us, la serie TV di HBO potrebbe avere un regista d'eccezione: Neil Druckmann!

Sembra proprio che Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog nonché director di The Last of Us e The Last of Us Parte II, avrà un altro ruolo molto importante, oltre che il co-writer, nella serie TV della HBO dedicata all'esclusiva PlayStation.

L'informazione proviene direttamente dal Director's Guild of Canada che pochi giorni fa ha reso pubblica una lista che specifica diversi elementi produttivi della serie, tra cui i 5 registi che si occuperanno degli episodi: in questo elenco compare proprio il nome di Neil Druckmann, insieme a Craig Mazin, Jasmila Zbanic, Kantemir Balagov e Peter Hoar.

Ad alimentare la possibile veridicità della questione, il fatto che la senior QA di Naughty Dog Gabby Llanillo ha condiviso la notizia sul proprio profilo Twitter.

Si tratterebbe di una prima volta per Neil Druckmann come regista di una serie live-action, ma l'importante componente cinematografica degli ultimi lavori di Naughty Dog non può che rassicurarci sulle capacità del director. Per il momento, restiamo in attesa di conferme da parte della Director's Guild of Canada, dello stesso Druckmann o della HBO.

Fonte: Gamesradar