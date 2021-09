The Lord of the Rings: Rise to War ha una data di uscita

The Lord of the Rings: Rise to War è un gioco di strategia mobile in uscita il 23 settembre. È ambientato durante la Terza Era della Terra di Mezzo, il periodo di tempo prima degli eventi de La Compagnia dell'Anello e de L'Ombra della Guerra, ma dopo la serie The Lord of the Rings di Amazon.

Insieme all'annuncio della data di uscita, il publisher NetEase Games ha pubblicato un nuovo trailer che mostra il gioco. I giocatori acquisiranno il controllo di eserciti per combattere contro le forze di Sauron o combattere eroi che cercano di ottenere l'Anello del Potere. Saranno disponibili anche personaggi come Aragorn, Elrond e molti altri.

Sconfiggere con successo un nemico farà avanzare il vostro territorio mentre perdere le battaglie ridurrà le dimensioni della vostra regione. Le compagnie sono composte da elfi, nani e uomini di Gondor, Rohan, Lothlórien ed Erebor. Mentre le Bande da Guerra sono composte da orchi, Esterling e le forze del Re Stregone di Mordor, Angmar, Rhûn e Isengard.

Rise to War avrà stagioni, con la prima incentrata sul respingere le forze del male.

Lord of the Rings: Rise to War sarà disponibile per dispositivi IOS e Android.

Fonte: Gamepur.