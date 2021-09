Tokyo Game Show 2021: SEGA e Atlus pubblicano il primo trailer del misterioso RPG in sviluppo per smartphone

Solo poche ore fa è stato confermato che, nell'ambito del Tokyo Game Show 2021, SEGA e Atlus avrebbero annunciato un nuovo gioco di ruolo. Sebbene molti fan sognassero grandi annunci come un nuovo titolo di Persona o qualcosa per celebrare il 25esimo anniversario di Sakura Wars, la verità è che sembra che il progetto seguirà una strada completamente diversa. O almeno così sembra indicare il primo teaser di questo nuovo progetto.

SEGA e Atlus hanno confermato che questo nuovo gioco verrà annunciato al Tokyo Game Show, ma è stato mostrato un primo teaser trailer per questo misterioso progetto. Anche se i dettagli sono molto scarsi per ora, sembra che si tratti di una nuova IP.

Tutto quello che sappiamo è che il titolo è sviluppato per dispositivi mobile, pertanto sembra che, almeno per adesso, non ci siano grandi progetti come un nuovo capitolo di Persona o di Sakura Wars. Ad ogni modo, per adesso non ci sono ulteriori informazioni, quindi non ci resta che attendere l'annuncio che avverrà il 1° ottobre alle ore 15:50. Di seguito potete dare uno sguardo a questo trailer.

Vi ricordiamo che il Tokyo Game Show inizierà il 30 settembre e durerà fino al 3 ottobre. Rimanete quindi sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno svelate.

Fonte: TouchArcade