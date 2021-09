Warner Bros. Games nomina l'ex veterano di Sony Santa Monica capo di Monolith Productions

Warner Bros. Games ha annunciato che David Hewitt è il nuovo capo dello studio e vicepresidente di Monolith Productions. Hewitt è stato direttore dello sviluppo presso Santa Monica Studio di Sony. Ha lavorato presso Santa Monica per oltre dieci anni, lavorando in particolare al franchise di God of War, incluso il reboot del 2018.

Attualmente l'ultimo lavoro di Monolith Productions è "La Terra di Mezzo - L'Ombra della Guerra" e non sappiamo quale sia il prossimo progetto. "Siamo entusiasti che David si unisca e guidi il talentuoso team di Monolith", ha affermato Ben Bell, vicepresidente della produzione di Warner Bros. Games.

"La sua vasta leadership nello sviluppo del prodotto, che rende i giochi fantastici che le persone amano giocare, è una combinazione ideale con il team dinamico di Monolith. Continueremo a costruire sulla celebre eredità di Monolith elevando la leadership dello studio competente per realizzare la loro prossima generazione di giochi".

Warner Bros. Games pubblica, sviluppa, concede in licenza e distribuisce contenuti di intrattenimento interattivo su tutte le piattaforme, inclusi giochi per console, dispositivi mobile e PC per titoli di first e third party.

Fonte: GamesIndustry