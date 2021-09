Xbox: la funzionalità del controller che permette di cambiare dispositivo è davvero istantanea

Microsoft ha aggiunto un'interessante feature al suo controller Xbox che permette ai giocatori di cambiare dispositivo di gioco in tempo reale.

Attraverso la doppia pressione di un pulsante, sarete in grado di passare velocemente da una console Xbox al PC o ai dispositivi mobile.

Un video pubblicato su Twitter, ci mostra questa interessante funzionalità in azione.

I controller Xbox, grazie al Bluetooth Low Energy, aumentano la compatibilità con tutti i dispositivi. Aggiornando il firmware, i vostri controller memorizzeranno un host Bluetooth, che può essere uno smartphone, e un host Xbox Wireless, come ad esempio Xbox Series X o S. Potrete quindi passare velocemente da un device collegato all'altro.

