Xbox Game Studios al lavoro su due giochi con nome in codice 'Cobalt' e 'Indus'?

Gli studi che compongono Xbox hanno per lo più diversi team, che hanno altrettanti giochi in via di sviluppo. Anche se ne abbiamo già menzionati alcuni di recente, l'elenco di giochi condiviso recentemente di NVIDIA ne aggiunge di nuovi.

Il database NVIDIA che è trapelato nei giorni scorsi e che NVIDIA ha riconosciuto, contiene nomi in codice come Project Typhoon, Project Holland o persino Project Woodstock. Ma questi tre sono in realtà già associati a giochi esistenti: Contraband, Fable e Forza Horizon 5. Anche se NVIDIA ha dichiarato che molti dei giochi presenti nella lista sono stati aggiunti solo in via ipotetica, il sito Windows Central ha condiviso due presunti titoli in via di sviluppo presso Xbox Game Studios.

Il primo ha il nome in codice Project "Indus" ed è in sviluppo da Oxide Games. Il giornalista Jez Corden afferma di averne sentito parlare nella primavera del 2021 e che il leak di NVIDIA ora gli consente di dire di più. Si dice che Project Indus sia un gioco di strategia sviluppato da Oxide Games, noto per il suo lavoro sul titolo di strategia in tempo reale (RTS) Ashes of the Singularity. Apparentemente il gameplay del gioco sarebbe molto simile alla serie Civilization con fasi a turni, costruzione di città, diplomazia o spionaggio.

Il secondo ha il nome in codice Project "Cobalt" e sarebbe il nuovo titolo di InXile. Sappiamo già da tempo che inXile Entertainment sta attualmente sviluppando un nuovo grande gioco, lo scorso maggio lo studio aveva anche stuzzicato sui social mostrando un gioco di ruolo in prima persona. Secondo Windows Central, il nome in codice del gioco sarebbe Cobalt e sarebbe ambientato in un universo Steampunk ispirato alla rivoluzione industriale. Quindi ci si dovrebbe aspettare "motori a vapore, dirigibili, robot retro-futuristici, strade buie dell'era vittoriana e altro ancora". L'immagine che illustra Project Cobalt è stata condivisa su Artstation da un artista che attualmente lavora presso inXile, Aleksander Danilovac.

Come abbiamo visto negli ultimi mesi, Microsoft ha molti progetti in cantiere e alcuni, annunciati da anni, tardano ancora a mostrarsi. Possiamo citare in particolare Senua's Saga: Hellblade 2, annunciato da quasi due anni ai Game Awards. Ma altri sono ancora inediti: tra questi un nuovo gioco nell'universo di Minecraft in sviluppo da Mojang e World's Edge che lavorerebbe con altri partner per altri giochi con licenza Age of Empires.

Fonte: Windows Central